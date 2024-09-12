وزير الخارجية في مدريد للمشاركة في اجتماع بشأن "تنفيذ حل الدولتين"

وسيلتقي الصفدي وأعضاء اللجنة خلال الزيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وفق بيان لوزارة الخارجية.
كما سيعقد الصفدي عدداً من اللقاءات مع نظرائه المشاركين.
وفي الأثناء، التقى الصفدي، وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، في اجتماع بحث تطورات الأوضاع في غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية والمنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها تعاوناً أوسعاً في مختلف المجالات.
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