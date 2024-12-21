وزير الزراعة: البدء بتحريج جوانب طريق العارضة مطلع عام 2025

الوكيل الإخباري- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن جوانب طريق العارضة سيبدأ تحريجها اعتبارا من مطلع العام المقبل 2025، من مثلث الصبيحي إلى مثلث العارضة.

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