وزير الزراعة: البدء بتحريج جوانب طريق العارضة مطلع عام 2025

وأضاف، خلال جولة له على الطريق، أنه سيتم عمل تصميم يضفي مناظر جمالية تخدم البعد البيئي والسياحي، إضافة إلى الجانب الاقتصادي، وضمن شروط السلامة العامة، عبر استخدام وسائل استدامة المياه بشكل موفر وأكثر فاعلية.
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