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وزير الزراعة: البدء بتحريج جوانب طريق العارضة مطلع عام 2025

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
السبت، 21-12-2024 05:10 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن جوانب طريق العارضة سيبدأ تحريجها اعتبارا من مطلع العام المقبل 2025، من مثلث الصبيحي إلى مثلث العارضة.

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وأضاف، خلال جولة له على الطريق، أنه سيتم عمل تصميم يضفي مناظر جمالية تخدم البعد البيئي والسياحي، إضافة إلى الجانب الاقتصادي، وضمن شروط السلامة العامة، عبر استخدام وسائل استدامة المياه بشكل موفر وأكثر فاعلية.

 
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