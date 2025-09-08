الإثنين 2025-09-08 09:14 م
 

وفد فلسطيني يطلع على تجربة "الاستهلاكية المدنية"

الإثنين، 08-09-2025 07:29 م
الوكيل الإخباري-  اطلع وفد من الجمعية الاستهلاكية التعاونية الفلسطينية اليوم الاثنين، على تجربة المؤسسة الاستهلاكية المدنية في إدارة الأسواق وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة، إضافة إلى دورها في تعزيز المخزون الاستراتيجي.اضافة اعلان


وقدم مدير عام المؤسسة المهندس عصام الجراح، خلال استقباله للوفد برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية بسام سلامة، وأمين صندوقها الدكتور فيصل العطاري، إيجازا حول نشأة المؤسسة وقوانينها وأنظمتها، ودورها في تعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلك، وأبرز مشاريع المؤسسة ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام (2025–2027).

وأكد الجراح استعداد المؤسسة لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات بما يسهم في نجاح تجربة الجمعية الاستهلاكية الفلسطينية.

بدوره، أكد سلامة، أن تجربة المؤسسة الاستهلاكية المدنية تشكل نموذجا ناجحا يحتذى به في فلسطين.

وزار الوفد سوق المؤسسة بالجبيهة، واطلع خلالها على آليات العمل وأنظمة الرقابة الداخلية.
 
 
