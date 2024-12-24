ولي العهد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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الوكيل الإخباري- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. اضافة اعلان





ونشر سموه عبر خاصية "ستوري" على انستغرام، صورة تحوي موقع المغطس وموقع أم الجمال الأثري وفسيفساء داخل كنسية جبل نيبو، وكتب عليها عيد ميلاد مجيد.