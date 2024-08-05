834 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 491 طنا و250 طن فواكه، و 14 طن ورقيات، و48 طنا ما بين فواكه وخضار، و31 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، البصل الناشف 15-35 قرشا، الثوم 150-275 قرشا، البطاطا 30-55 قرشا، البندورة 25-45 قرشا، الخيار 20-35 قرشا، الزهرة 60-70 قرشا، البطيخ 15-30 قرشا والشمام 15 - 35 قرشا.
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