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الأحد، 11-09-2022 11:37 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3022 طنا، منها 1906 أطنان من الخضار ،و927 طنا من الفواكه، و188 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي، وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 إلى 30 قرشا، البصل الناشف 20 إلى 35 قرشا، البطاطا 45 إلى 60 قرشا، البندورة 7 إلى 15قرشا، الثوم 150 إلى 250 قرشا، الجزر 40 إلى 60 قرشا، الخيار 25 إلى 45 قرشا، الزهرة 35 إلى 75 قرشا، الليمون 80 إلى 110قروش، والبطيخ 15 إلى 25 قرشا.

 




 

 


 

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