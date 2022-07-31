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أسماء الضباط المستفيدين من قرض الإسكان العسكري

الأحد، 31-07-2022 09:57 ص

أسماء الضباط المستفيدين من قرض الإسكان العسكري

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الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسمائهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31/7/2022 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان لمتابعة الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة أسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك.

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أنقر هنا : أسماء الضباط المستفيدون لدفعة شهر 8


أنقر هنا: أسماء ضباط الصف والأفراد المستفيدون لدفعة شهر8


 




 

 


 

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