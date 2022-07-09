كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية بأول أيام العيد

الوكيل الإخباري - في إطار التواصل المستمر الذي تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي مع كافة مرتباتها المتقاعدين منهم والعاملين لتلمس احتياجاتهم والاطمئنان عليهم، زار عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، اليوم السبت، جميع المستشفيات العسكرية التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية في مختلف محافظات المملكة، ونقلوا للمرضى تهنئة وتحيات القيادة العامة للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل.

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وجاءت هذه الزيارات للاطمئنان على المرضى الذين يرقدون على أسرّة الشفاء من العسكريين العاملين والمتقاعدين وذويهم، وتفقد مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، الأمر الذي كان له أطيب الأثر في نفوسهم.



من جانبهم ثمن المرضى وذووهم هذه اللفتة الكريمة التي تعكس المعاني السامية والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في تواصلها مع كافة مرتباتها عاملين ومتقاعدين.