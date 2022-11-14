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الإثنين، 14-11-2022 01:10 م

أكثر من 2 مليون دينار إيرادات جمركية في جمرك المفرق

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الوكيل الإخباري - يُعتبر مركز جمرك المفرق من المراكز الجمركية الداخلية، التي تزامن تأسيسها مع بدايات تأسيس الجمارك في عشرينيات القرن الماضي، الواقع في مدينة المفرق ويبعد عن العاصمة عمان ما يقارب 90 كم، ويتبع إداريًا لمركز جمرك جابر الحدودي.اضافة اعلان


تقوم الكوادر الجمركية العاملة في المركز بتقديم العديد من المهام والخدمات الجمركية المتميزة بكل سهولة ويسر كتنظيم بيانات الوضع في الاستهلاك للمواشي والاعلاف، وكذلك تنظيم بيانات الصادر للخارج، بالإضافة إلى التخليص على الإجراءات الجمركية الخاصة بالطرود البريدية، والمعاينة الجمركية وتدقيق الوثائق.

رئيس مركز جمرك المفرق عقيد جمارك زيد السناجلة، قال إن ايرادات المركز الجمركي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين الأول بلغت (2.200) مليون دينار، وتجاوز عدد الوصولات المقطوعة إلكترونيًا (2234) وصل مالي، وبلغ عدد البيانات الجمركية المنظمة في المركز (1300) بيان جمركي.

بدوره أشاد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بالدور الذي تقوم الكوادر الإدارية والفنية في المركز من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بتطبيق أفضل الانظمة الجمركية كنظام الاسيكودا العالمي، ونظام تسديد الرصاص الجمركي، والدفع الإلكتروني عبر الانترنت.

يذكر أن جمرك المفرق يجمع بين إرث الماضي الذي كانت بداياته مع تأسيس الجمارك في عهد إمارة شرق الأردن، وإشراقة الحاضر مع مرور 100 عام على تأسيس الجمارك في عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

 




 

 


 

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