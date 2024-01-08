أمسية ثقافية حول كتاب لهجة الرمثا وما حولها في أمهات الكتب

الوكيل الاخباري - نظم ملتقى ألق الثقافي، اليوم الاثنين، أمسية ثقافية للكاتب حسن عياد، حول كتابه الموسوم بـ"لهجة الرمثا وما حولها في أمهات الكتب" ،والصادر بدعم من وزارة الثقافة.

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وعرض الباحث لعديد الكلمات التي وجدها تتكرر في لهجة الرمثا وما حولها، معتبرا أنها أقرب اللهجات للغة العربية الفصيحة.



وتناول بعض القصص والأحداث من أمهات الكتب التي قرأها مثل: تفسير ابن كثير بعدد من أجزائه، وسيرة ابن هشام، وكتاب الأغاني للأصفهاني، والحيوان للجاحظ، والعقد الفريد بأجزاء عدة، وتاريخ الطبري، وغير ذلك من الكتب في التراث العربي.