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الإثنين، 08-01-2024 09:34 م

أمسية ثقافية حول كتاب لهجة الرمثا وما حولها في أمهات الكتب

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 الوكيل الاخباري - نظم ملتقى ألق الثقافي، اليوم الاثنين، أمسية ثقافية للكاتب حسن عياد، حول كتابه الموسوم بـ"لهجة الرمثا وما حولها في أمهات الكتب" ،والصادر بدعم من وزارة الثقافة.

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وعرض الباحث لعديد الكلمات التي وجدها تتكرر في لهجة الرمثا وما حولها، معتبرا أنها أقرب اللهجات للغة العربية الفصيحة.


وتناول بعض القصص والأحداث من أمهات الكتب التي قرأها مثل: تفسير ابن كثير بعدد من أجزائه، وسيرة ابن هشام، وكتاب الأغاني للأصفهاني، والحيوان للجاحظ، والعقد الفريد بأجزاء عدة، وتاريخ الطبري، وغير ذلك من الكتب في التراث العربي.

 

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