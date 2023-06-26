أمسية ثقافية في منتدى ياجوز الثقافي

الوكيل الإخباري- أقام منتدى ياجوز الثقافي مساء أمس الأحد، فعالية ثقافية في قاعة مركز الخدمة المجتمعية، وذلك ضمن الفعاليات التي تقيمها الهيئات الثقافية في لواء الرصيفة احتفالا بالأعياد الوطنية.



وأكد رئيس منتدى ياجوز خلف الخلايلة، خلال الندوة التي أقيمت بالتعاون مع اتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها والجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت، وعدد من الجمعيات والهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني في الرصيفة، أهمية المشاركة في احتفالات الوطن والأعياد الدينية لما لها من آثار إيجابية وثقافية على الشباب، وتعميق الانتماء وترسيخ تاريخ الوطن في الذاكرة.

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وأكدت رئيسة اتحاد مؤرخي وتراث القبائل وأنسابها/ فرع الرصيفة رسمية اللحام ضرورة تعميق التواصل بين الهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني من خلال إقامة الاحتفالات الوطنية، لما فيها من إعلاء لشأن الوطن وإدامة حركة التأريخ لمنجزاته ومسيرته واستشراف المستقبل وتحقيق الطموحات الوطنية.



وأشار الباحث معاذ عصفور، الى نعمة الأمن والاستقرار التي أتاحت للمواطنين المشاركة بالفعاليات الثقافية والفرح الذي يعم البلاد.



بدوره تطرق الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية، الى الطرق التاريخية التي تعبر محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة وخاصة طريق البخور والحرير والإيلاف القرشي، مبينا أهمية الرصيفة في العالم القديم، حيث أكدت الخرائط أن اسمها القديم كان (جادا).



واستعرض الدكتور عبد العزيز محمود من جامعة آل البيت، الإنجازات التي تحققت في الرصيفة منذ عهد الاستقلال تحت القيادة الهاشمية المباركة، حيث ما زالت هذه المنجزات تتراكم في جميع القطاعات خاصة الصناعية والتجارية والثقافية، وتظهر محبة أهل الرصيفة للوطن، مشيرا إلى النشاطات المستمرة لإنشاء دارة الملك عبدالله الأول في الرصيفة والنشر العلمي حول تاريخ المدينة وتراثها المادي وغير المادي.



وأشار رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي الى الأعمال والنشاطات الجارية في الرصيفة، مؤكدا التعاون والتشارك مع الجميع لخدمة أبناء اللواء على كافة الأصعدة.



وأشار إلى الجهود التي أثمرت عن تطوير مركز الخدمة المجتمعي ليكون الذراع الخدمي الرئيسي للبلدية في خدمة الشباب والمجتمع المحلي.



واختتمت الشاعرة منى الغلاييني، والمنشدة لارا عبد الرزاق الأمسية بعدد من القصائد الشعرية والأناشيد الوطنية التي تغنت بأمجاد الوطن ومنجزاته.