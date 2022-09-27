أمسية قصصية في مكتبة شومان بالزرقاء

الوكيل الإخباري- نظمت مكتبة عبد الحميد شومان/ فرع الزرقاء مساء أمس أمسية قصصية للكاتبتين حنان بيروتي وميمونة الشيشاني ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "زار كي.. فن وثقافة"، الذي تنظمه المكتبة بالتعاون مع بلدية الزرقاء ويستمر حتى الأول من تشرين الأول المقبل.

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وقال الناقد محمد المشايخ الذي أدار الأمسية، إن كلمة "زاركي" تتكون في اللغة الأكادية من مقطعين هما: (زار) وتعني المياه، و (كي) وتعني منطقة، وقد أطلقوها على نهر الزرقاء الذي كان ثالث أكبر مجرى مائي في جنوب بلاد الشام بعد نهري الأردن واليرموك.



وأشار المشايخ الى أن هذه الكلمة دخلت في تحويرات لفظية وكتابية من خلال تعرض المنطقة لحكم العديد من الدول القديمة مثل الأكاديين والأشوريين والفرس واليونانيين والرومان والعرب المسلمين، حيث تحولت الكلمة من (زار ــ كي) إلى (زارقي) ثم إلى (زارقا) وأخيرا إلى (الزرقاء).