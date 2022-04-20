أهالي طلبة مدرسة اليرموك يطالبون بإعادة قاعات التوجيهي لها العام الحالي

الوكيل الإخباري - دعا أولياء أمور طلبة المدرسة النموذجية التابعة لجامعة اليرموك، بإعادة قاعات امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" التي كانت تعقد في المدرسة على مدى الأعوام السابقة، وإلغاء قرار نقل القاعات إلى مدرسة القادسية الثانوية للبنات.





وطالبوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن تبقى المدرسة النموذجية قاعة مركزية للطلبة كما كانت سابقا لفترة تزيد عن عشرين عاما.

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وبينوا أن مدرسة القادسية بعيدة جدا عن مناطق سكناهم، لأن أغلب طلبة المدرسة هم من سكان بلدات الحصن والنعيمة والصريح، و80 بالمئة من الطلبة يقطنون في إسكان جامعة اليرموك الواقع على طريق الحصن/ عمان، مشيرين إلى أنهم يستغرقون ساعة للوصول إلى مدرسة القادسية بسبب الازدحامات الشديدة على الطريق المؤدية لها؛ ما يعيق الطلبة عن الوصول إلى الامتحانات في الوقت المحدد.



ولفتوا إلى أن موقع مدرسة القادسية الجغرافي على شوارع رئيسة مزدحمة مروريا، يشكل خطرا على سلامة وحياة الطالبات في تلك المنطقة، داعين وزارة التربية والتعليم إلى حل هذه المسألة قبل طرح أرقام الجلوس للطلبة واعتماد المدارس نهائيا.



من جهته، قال مدير التربية والتعليم لقصبة إربد الدكتور محمد المومني إن المديرية أغلقت 12 مركزا لامتحانات الثانوية العامة، وقلصت الوزارة المراكز من 63 إلى 43 مركزا الآن من خلال تجميع الطلبة في المدارس الحكومية، ودون أن تستخدم المدارس الخاصة هذا العام والاكتفاء فقط بالمدارس الحكومية.



وبين أن تجميع الطلبة القادمين من القرى في قاعات مركزية داخل محافظة إربد، سيؤدي إلى الاكتظاظ، ويسبب مشكلة للعديد من الأهالي القادمين من القرى والأطراف إلى المحافظة.

