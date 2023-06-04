أوبك+ توافق على خفض إنتاج النفط 3.66 مليون برميل يوميا

الوكيل الاخباري - أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأحد، أن أوبك+ وافقت على خفض إجمالي من إنتاج النفط قدره 3.66 مليون برميل يوميا.



وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الأحد بعد اجتماع لتحالف أوبك+ إن بلاده ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.



وأضاف أن عمليات الخفض ستكون بمثابة إجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، الذي سبق أن أعلن تخفيضات طوعية في نيسان.



وقال نوفاك إن "الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج الأساسي، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك+ في الرابع من حزيران" 2023.

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