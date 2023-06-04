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الأحد، 04-06-2023 08:29 م

أوبك+ توافق على خفض إنتاج النفط 3.66 مليون برميل يوميا

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الوكيل الاخباري - أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأحد، أن أوبك+ وافقت على خفض إجمالي من إنتاج النفط قدره 3.66 مليون برميل يوميا.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الأحد بعد اجتماع لتحالف أوبك+ إن بلاده ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

وأضاف أن عمليات الخفض ستكون بمثابة إجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، الذي سبق أن أعلن تخفيضات طوعية في نيسان.

وقال نوفاك إن "الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج الأساسي، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك+ في الرابع من حزيران" 2023.

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