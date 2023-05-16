الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يرحب بعودة وفود سوريا للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية

الحنيطي يلتقي مساعد الأمين العام لحلف الناتو للتحديات الأمنية الناشئة

اختتام فعاليات التمرين الأردني العُماني المشترك "نمر 14"

ندوة توعوية في إربد حول قواعد المرور الآمن

الأردن يشارك بفعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالبشر بقطر

هيئة الاتصالات: إطلاق الجيل الخامس ينسجم مع التطور التكنولوجي

الخصاونة : الحكومة أحرزت تقدما في عدد من المؤشرات الاقتصادية

الحكومة: نعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين

الملك يطلع على سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بالثلث الأول

مديرية الأمن العام تطلق مبادرة صيف آمن ٢٠٢٣

الثلاثاء، 16-05-2023 06:15 م

الخصاونة : الحكومة أحرزت تقدما في عدد من المؤشرات الاقتصادية

الخصاونة


الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة حرصت على وضع أدوات لضمان سير تنفيذ الرؤية حسب الأطر الزمنية، بما في ذلك رصد المخصصات المالية المطلوبة في موازنة عام 2023 بقيمة إجمالية 670 مليون دينار.

وأشار إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في عدد من المؤشرات الاقتصادية من أهمّها تحقيق نسب نمو حقيقية بلغت 5ر2 بالمئة للعام 2022، لافتا إلى أنها تستهدف نسبة نموّ 7ر2 بالمئة للعام الحالي.

وأضاف الخصاونة أن النموّ في الصادرات الوطنية وصل إلى 25 بالمئة في الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ الدخل السياحي 2ر1 مليار دينار في الفترة ذاتها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الأردن يرحب بعودة وفود سوريا للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية

1684251430313

الحنيطي يلتقي مساعد الأمين العام لحلف الناتو للتحديات الأمنية الناشئة

5202310221857795036562

اختتام فعاليات التمرين الأردني العُماني المشترك "نمر 14"

w

ندوة توعوية في إربد حول قواعد المرور الآمن

1120221223170957202002

الأردن يشارك بفعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالبشر بقطر

w

هيئة الاتصالات: إطلاق الجيل الخامس ينسجم مع التطور التكنولوجي

أخبار متعلقة
الصفدي

الصفدي يطلع نظيريه الإيطالي والقبرصي على نتائج اجتماع عمان التشاوري

الصفدي 2

وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه

4202329171432981688463

الخصاونة يعمم بتأجيل الفعاليات الاحتفالية خلال فترة 26 أيار إلى 1 حزيران

w

مجلس محافظة إربد يقر تسديد جزء من مديونية قطاع الأشغال

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

52023115188409621305

الحكومة تقر مشروع قانون أصول المحاكمات الشَّرعيَّة