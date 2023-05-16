الخصاونة : الحكومة أحرزت تقدما في عدد من المؤشرات الاقتصادية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة حرصت على وضع أدوات لضمان سير تنفيذ الرؤية حسب الأطر الزمنية، بما في ذلك رصد المخصصات المالية المطلوبة في موازنة عام 2023 بقيمة إجمالية 670 مليون دينار.



وأشار إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في عدد من المؤشرات الاقتصادية من أهمّها تحقيق نسب نمو حقيقية بلغت 5ر2 بالمئة للعام 2022، لافتا إلى أنها تستهدف نسبة نموّ 7ر2 بالمئة للعام الحالي.



وأضاف الخصاونة أن النموّ في الصادرات الوطنية وصل إلى 25 بالمئة في الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ الدخل السياحي 2ر1 مليار دينار في الفترة ذاتها.

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