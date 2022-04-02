أوقاف الأغوار الشمالية تُجهز مساجدها ومقامات الصحابة لاستقبال رمضان

الوكيل الإخباري - جهزت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية ضمن مبادرة "أسبوع العناية بالمساجد"، مساجد اللواء ومساجد مقامات الصحابة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك .

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وقال مدير أوقاف الأغوار الشمالية خالد القضاة، اليوم السبت، إن كوادر الإشراف ومراقبي المساجد عملت على تجهيز وصيانة المساجد المحتاجة والبالغ عددها في اللواء 110 مساجد، إضافة إلى مساجد مقامات الصحابة، معاذ بن جبل وعامر بن أبي وقاص وشرحبيل بن حسنة، والتي تحظى بإقبال كثيف من المصلين خلال شهر رمضان الفضيل، ضمن توجيهات وزارة الأوقاف للمحافظة على بيوت الله ورعايتها وصيانتها وتهيئتها لاستقبال المصلين خلال رمضان.



وأضاف أن المديرية وضعت خطة عمل وبرامج متكاملة خاصة بشهر رمضان ستشتمل على عقد المجالس العلمية الهاشمية، وإقامة دروس الوعظ والإرشاد في المساجد، إضافة إلى برامج لمجالس الإفتاء، فيما ستقوم المديرية بتوزيع نماذج جمع التبرعات لصالح صندوق الزكاة بهدف إنجاح برامج الصندوق اعتباراً من الجمعة الأولى من شهر رمضان.

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