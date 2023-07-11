أوقاف الرصيفة تطلق خطة وعظ وإرشاد من 1000 درس ديني

الوكيل الاخباري- قال مدير أوقاف لواء الرصيفة الدكتور محمد فوزي إن المديرية بدأت اليوم الثلاثاء تنفيذ خطة وعظ وإرشاد واسعة تشمل تنظيم اكثر من ألف درس ومحاضرة دينية وعظية في مختلف مساجد اللواء خلال العطلة الصيفية تستهدف قضايا مجتمعية محددة لطرحها للنقاش والفهم وإعادة تشكيل وعي صحيح حولها.

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وأضاف أن هذه الدروس التي ستقام يوميا بعد صلاة المغرب ستركز على قضايا المخدرات وحوادث السير وإطلاق العيارات النارية والمحافظة على البيئة، حيث سيكون الخطاب والحديث موجها نحو هذه المواضيع حصرا وبمشاركة اكثر من 50 واعظ من وعاظ المديرية المؤهلين لتنفيذ هذه الخطة بالشكل المطلوب وإيصال الرسالة الوعظية على اكمل وجه.



وأشار إلى أن الوعظ والإرشاد يؤدي دورا مهما ورئيسيا في توعية المجتمع بمختلف قضايا حياته وهو خطاب موجه إلى القلوب والوجدان لتحريكها والتأثير فيها وتوجيه السلوكيات وتهذيبها، لافتا الى أن البرنامج الوعظي المعد يأتي ضمن خطة المديرية الوعظية ويهدف إلى الارتقاء بالإنسان توعويا واجتماعيا وإنسانيا ويأتي كذلك ضمن التشاركية بين مؤسسات الدولة المختلفة في تحقيق منفعة عامة للمجتمع ككل.