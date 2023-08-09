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الأربعاء، 09-08-2023 07:30 م

إتلاف كميات من المخدرات ضبطت في 1054 قضية

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الوكيل الاخباري - أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام كميات من المخدرات ضبطت في 1054 قضية اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات، العقيد حسان القضاة، إنه وبناء على توجيهات مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، تم تشكيل لجنة خاصة للقيام بإتلاف كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وفي حديثه مع التلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، بين العقيد القضاة أن اللجنة تألفت من المفتش العام في المديرية ومدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والمدعي العام في محكمة أمن الدولة.

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