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الثلاثاء، 19-04-2022 12:58 م

إتلاف 30600 لتر عصير منذ بداية شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - أتلفت أمانة عمّان الكبرى 30 ألف و600 لتر من العصائر الرمضانية منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى أمس الاثنين، وفق مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية الدكتور خلدون الهوادي.

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وقال الهوادي لـ"الوكيل الإخباري"، إن إتلاف العصائر جاء بسبب عرضها في أشعة الشمس وبطرق غير مبردة، مع بيعها في عبوات بلاستيكية غير صحية وعدم وجود بطاقات بيان تثبت صلاحيتها إلى جانب بيعها على أنها عصائر طبيعية رغم أنها عصائر صناعية.

 

وأضاف أنه تم ترحيل نحو 1262 بسطة عشوائية حتى أمس الاثنين، واتخاذ 407 إجراء قانوني من إنذارات ومخالفات بحق أصحابها.

 

وأشار الهوادي إلى وجود 25 فريق للرقابة والتفتيش على الأسواق موزعة على مناطق العاصمة الـ22، و3 فرق منها متنقلة للتأكد من سلامة الغذاء والمواد المباعة للمواطنين وموافقتها للاشتراطات الصحية.

 

 

 

 




 

 


 

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