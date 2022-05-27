إجراء انتخابات نقابة المحامين اليوم

الوكيل الإخباري - تبدأ عند الساعة العاشرة من صباح الجمعة، في مجمع النقابات المهنية، انتخابات نقابة المحامين الأردنيين، لاختيار نقيب ومجلس جديدين في الدورة الانتخابية 44، حيث يتنافس على منصب النقيب 6 مرشحين.

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ويبلغ عدد المسددين لاشتراكاتهم المالية ويحق لهم الاقتراع نحو 14748 مسدداً هم إجمالي أعضاء الهيئة العامة للنقابة.



ويتنافس على مركز النقيب 6 محامين هم: النقيب الحالي مازن رشيدات، يحيى أبو عبود، رامي الشواورة، فتحي درابكة، طارق الزغموري، إسماعيل أبو رمان.

فيما يتنافس 51 مرشحاً على 10 مقاعد لعضوية المجلس، ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 20 مركزا.