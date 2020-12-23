إحالة شخصين للقضاء لخرقهم حرمة المقابر في الرصيفة

الوكيل الاخباري-

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد مساء امس لمديرية شرطة لواء الرصيفة بتجمع عدد من الاشخاص داخل مقبرة الرصيفة القديمة احتجاجاً على قيام احد الاشخاص باستخدام جرافة لتوسعة طريق داخل المقبرة والتعدي على حرمة المقبرة والقبور .واضاف الناطق الاعلامي انه على الفور تم التحرك للمكان ومباشرة التحقيق حيث حُددت هوية سائق الجرافة والشخص الذي طلب منه توسعة الطريق واستخدام الجرافة داخل المقبرة وأُلقي القبض عليهما.وأكد الناطق الاعلامي انه سيتم اليوم احالتهما للقضاء عن تهمة خرق حرمة المقابر و الاعتداء على المقابر والحاق الضرر بها