إدامة الخدمة وجاهزية شركات الكهرباء خلال المنخفض بعجلون

الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة خلال لقائه اليوم محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف في مكتب المحافظ ادامة الخدمة وجاهزية شركات الكهرباء للتعامل مع الظروف الجوية السائدة حسب خطة الطوارئ.



وأشار خلال اللقاء الذي حضره مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي وعدد من الحكام الاداريين اضافة الى رئيسي بلديتي عجلون وكفرنجة حمزة الزغول والدكتور فوزات فريحات الى حرص الهيئة على تنفيذ جولات ميدانية لضمان الاجراءات اللازمة واستمرارية تزويد المحافظة بالطاقة خلال المنخفض الجوي والوقوف على المشاكل التي تواجه المواطنين والسعي لحلها وبأسرع وقت.

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