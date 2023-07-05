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الأربعاء، 05-07-2023 02:18 م

إدراج تلفريك عجلون ومسار درب الأردن ضمن النسخة الجديدة لـ "أردننا جنة"

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الوكيل الاخباري - كشف مدير برنامج "أردننا جنة" مساعد الأمين العام لوزارة السياحة هشام الشخاترة، الأربعاء، عن نية الوزارة لإطلاق نسخة جديدة من البرنامج تتضمن برامج ووجهات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وقال الشخاترة إن البرامج الجديدة ستتضمن زيارات لعدة أماكن جديدة مثل تلفريك عجلون ومسار درب الأردن وبرامج ثقافية ومسرحية، بالإضافة لبرامج بالشراكة مع المجتمعات المحلية.
 
وأشار إلى وجود قسمين لرحلات البرنامج، الأول رحلات اليوم الواحد، والثاني رحلات المبيت، وكل جزء تساهم الوزارة بدعمه بـ 50% تقريبا.

ويضم البرنامج 34-37 وجهة سياحية تشمل كل المواقع السياحية والأثرية في الأردن من شماله إلى جنوبه.

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