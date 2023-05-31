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إرادة ملكية بنقل سفراء إلى المركز - أسماء

الأربعاء، 31-05-2023 01:47 م

إرادة ملكية بنقل سفراء إلى المركز - أسماء

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الوكيل الإخباري - صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، الإرادة الملكية السامية، بنقل 14 سفيراً أردنياً في مختلف مناطق العالم إلى المركز بدءاً من آب القادم.

كما صدر قرار حكومي بالموافقة على اعتماد سفير فوق العادة للاتحاد الأوروبي في البلاط الملكي الهاشمي.

ومن بين السفراء المقرر نقلهم:

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السفير في كندا ماجد القطارنة

السفير في السعودية علي الكايد

السفير في الكويت صقر ابو شتال

السفير في اسبانيا اريج حوامدة

السفير في ماليزيا ثامر العدوان

السفير في جاكرتا عبدالله ابو رمان

السفير في تونس ماهر الطراونة

السفير في اليونان عاهد سويدات

 




 

 


 

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