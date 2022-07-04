إربد: مؤتمر يناقش إشكاليات الأدب النسوي العربي

الوكيل الاخباري - عاين مؤتمر الأدب النسوي الذي نظمه ملتقى "المرأة للعمل الثقافي"، اليوم الاثنين، ضمن احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022، جوانب من الأدب النسوي محليا وعربيا وإشكاليته ومراحل تطوره.



وقال رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور معتز سالم، خلال رعايته فعاليات المؤتمر الذي احتضنته القاعة الهاشمية ببلدية إربد، إن المرأة شكلت احد روافع الأدب العربي ودوافعه ونقطة الوصل في التقاء الأدب بصنوفه وأركانه المختلفة، مشيرا إلى تطور الحركة الأدبية النسوية في الأردن والوطن العربي.

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