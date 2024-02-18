إربد: منتدى حائط المدينة ينظم أمسية ثقافية نصرة لغزة

الوكيل الاخباري - نظم منتدى حائط المدينة الثقافي ومبادرة دروب الثقافة والسياحة والتراث الأردني في قاعة بلدية إربد الكبرى مساء اليوم، أمسية ثقافية شعرية بعنوان "ماذا بعد"، نصرة لغزة واستنكارا للأعمال الوحشية للاحتلال الصهيوني الغاشم.

اضافة اعلان



وخلال الأمسية التي أدار مفرداتها الإعلامي عدنان نصار، قرأت الكاتبة والشاعرة أماني المبارك عددا من القصائد الشعرية التي تحاكي الوجع الإنساني في غزة ومنها قصيدة بعنوان قولوا لغزة، حبي لهذه الأرض، قل للحجارة.