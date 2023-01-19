إشهار كتاب جارة القمر للكاتبة عوجان

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية ثقافة الزرقاء مساء أمس، في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي حفل إشهار المجموعة الشعرية الجديدة للكاتبة كفاية عوجان والموسومة بـ "جارة القمر" .

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وقال الناقد محمد سلام جميعان خلال الأمسية التي أدار فقراتها الكاتب القاص أحمد أبو حليوة، ان الكاتبة عوجان تستمد مفرداتها الشعرية من قلبها وروحها لتكمل الصورة والإيقاع والمشهد في قصائدها، وتنتقل من وحدة تعبيرية إلى أخرى بموسيقى متناغمة مفعمة بالأحاسيس .



من جانبها، بينت الكاتبة فداء الحديدي أن قصائد المجموعة حافلة بالجمل ذات المفردات عالية القيمة والوصف، فيما توقفت بالتحليل لقصائد المجموعة مثل: بريد لا يصل، الصبح إذا تنفس، الخروج من دوائر الدخان، وقلب من ياقوت .



وقرأت الكاتبة عوجان نصاً بعنوان شهرزاد، ووقعت كتابها للحضور .



وكان مدير الثقافة أيمن عرار أكد في بداية الأمسية أن المديرية أعدت برنامجاً حافلاً بالأنشطة والبرامج الثقافية المتنوعة ستقوم بتنفيذها خلال العام الحالي من شأنها تفعيل الحراك الثقافي في الزرقاء من شعر وقصة ومسرح ومعارض وغيرها من الفنون .

