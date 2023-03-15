إطلاق مشروع الطاقة المتجددة في قرى الأطفال

الوكيل الاخباري - أطلقت جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، اليوم الأربعاء، مشروع الطاقة المتجددة في قرية أطفال عمان، بالشراكة مع شركة (إيه إي أس الأردن)، لتحسين جودة حياة الأطفال في القرية، وتعزيز مفهوم المسؤولية البيئية المستدامة وسبل تحقيقها، عبر توفير طاقة آمنة وموثوقة ومستدامة.



وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، خلال رعايته حفل الإطلاق، إن الأردن حقق وفق تقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل (AFEX) للعام الماضي، والمعد من قبل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، المرتبة الأولى على مستوى الإقليم في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية.

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