تزويد 601 موقع ومنزل بالكهرباء على حساب فلس الريف الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إنه تم إقرار قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية والطاقة البديلة على حساب فلس الريف لشهر شباط الماضي.

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وأضاف الخرابشة، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف أن عدد المواقع التي استفادت بلغت 601 موقع ومنزل بكلفة إجمالية بلغت 1 مليون و544 ألف دينار.



وبموجب قرار اللجنة تمت الموافقة على إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الكهربائية الاعتيادية لـ 462 منزلاً وموقعاً بكلفة تبلغ مليونا و402 ألف دينار، وإيصال التيار الكهربائي بواسطة الطاقة البديلة لـ 139 منزلا بكلفة تبلغ 142 ألف دينار.

