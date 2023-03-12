الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

كشف ملابسات مقتل شخص بعد تعرّضه للضرب في البلقاء

الخصاونة يطلب إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة في الأردن

الملكة تنشر فيديو من تجهيزات حفل زفاف الأميرة إيمان- شاهد

ضبط 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات بحوزتهم أسلحة نارية

هام من الديوان الملكي بشأن زفاف الأميرة إيمان

العقبة: حجز باخرة أفرغت مخلفاتها في البحر.. وإحالتها للقضاء

الأردن يسيّر 14 شاحنة مساعدات إغاثية جديدة إلى سوريا

إصابة عدد من المدنيين بقصف أوكراني على حي سكني في دونيتسك

محمد بن سلمان يعلن تأسيس طيران الرياض

الكواليت: الطلب على الخراف الاسترالية قليل ولدينا 19 منشأ بديل

الأحد، 12-03-2023 02:44 م

تزويد 601 موقع ومنزل بالكهرباء على حساب فلس الريف الشهر الماضي

file


الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إنه تم إقرار قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية والطاقة البديلة على حساب فلس الريف لشهر شباط الماضي.

اضافة اعلان


وأضاف الخرابشة، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف أن عدد المواقع التي استفادت بلغت  601 موقع ومنزل بكلفة إجمالية بلغت 1 مليون و544 ألف دينار.


وبموجب قرار اللجنة تمت الموافقة على إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الكهربائية الاعتيادية لـ 462 منزلاً وموقعاً بكلفة تبلغ مليونا و402 ألف دينار، وإيصال التيار الكهربائي بواسطة الطاقة البديلة لـ 139 منزلا بكلفة تبلغ 142 ألف دينار.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
32023922445589194596

كشف ملابسات مقتل شخص بعد تعرّضه للضرب في البلقاء

635055951963100000

الأميرة بسمة ترعى الحفل السنوي لمركز الإعلاميات العربيات

1678625233322

الخصاونة يطلب إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة في الأردن

320238203819132002452

الملكة تنشر فيديو من تجهيزات حفل زفاف الأميرة إيمان- شاهد

image (1)

ضبط 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات بحوزتهم أسلحة نارية

FrBB68lWAAAV4Vn

هام من الديوان الملكي بشأن زفاف الأميرة إيمان

أخبار متعلقة
1

الحكومة تكشف آلية احتساب كلفة 1 كيلوواط ساعة من الكهرباء المباعة للمشتركين

22023295920518642977

الحكومة: لا قرار بتخفيض وزن أسطوانة الغاز أو رفع سعرها - فيديو

2202324141727518744522

الحكومة: ارتفاع السولار والبنزين بنوعيه وانخفاض الكاز عالمياً

r

الموافقة على 2200 عداد منزلي لشحن المركبات الكهربائية

752fc15a-987

تنظيم الطاقة: 41 محطة و55 نقطة شحن مرخصة للمركبات الكهربائية في الأردن

60560cc429cae

4 عطاءات لتوفير 410 آلاف وحدة انارة موفرة للطاقة في شوارع المحافظات