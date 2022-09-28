إعادة فتح طريق العقبة الخلفي بعد تدهور تريلا محملة بالفوسفات

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أنه تم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، إعادة فتح طريق العقبة الخلفي بالكامل، بعد أن تم إغلاقه للتعامل مع حادث تدهور مركبة شحن في الجزء الواقع ما بعد محطة الكيلو 7 باتجاه العقبة ليلة أمس. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، إنه تم قطع حركة السير بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من التعامل مع الحادث.



وأكدت الوزارة أن كوادرها وفور تبلغها بوقوع الحادث وصلت للموقع وقامت بإزالة المخلفات الناتجة عن الحادث بالتعاون مع الشركاء في مديرية الامن العام.





