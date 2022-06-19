الأحد 19-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصحة العالمية: وفاة و2103 إصابة بجدري القرود حول العالم

مهرجان جرش ينطلق ب ٢٨ تموز وتامر حسني وعاصي الحلاني أبرز المشاركين

عطاء للإشراف على تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي في غور الأردن

فيديو - حادث مروع لسقوط مركبة بحفرة انشائية على طريق المطار

بحث إمكانية استقدام عاملات منازل من بورما

التنمية: الأردن بحاجة لإنشاء 40 ألف حضانة لرعاية الأطفال

الملك وولي العهد يغادران إلى مصر في زيارة عمل

التعامل مع 151 حادث إطفاء خلال 24 ساعة

3 دول عربية الأكثر حرارة في العالم

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

الأحد، 19-06-2022 11:30 ص

إعلان النتائج الرسمية لانتخابات نقابة الكهرباء - اسماء

نقاااا


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، عن النتائج الرسمية لانتخابات النقابة للدورة النقابية (2022 - 2027)، والتي جرت يوم الخميس الماضي.

اضافة اعلان


وقال المعايطة، في بيان صحافي قدمَ خلاله التهنئة للفائزين في الانتخابات، إن الانتخابات النقابية جرت بكل سهولة ويسر، ووفق النظام الموحد للنقابات العمالية بإشراف من اللجنة التي شكلها الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بهدف تمكين العاملين في قطاع الكهرباء من اختيار من يمثلهم في الهيئة الادارية للنقابة واللجان النقابية التابعة لها، وممارسة حقهم الانتخابي في صناعة القرار النقابي، مثمنا في الوقت ذاته، جهودَ أعضاء لجنة الانتخابات والفرق التي شاركت بإنجاح العملية الانتخابية. 


ودعا المعايطة، الهيئة الإدارية الجديدة للنقابة واللجان التابعة لها؛ إلى العمل بجد واجتهاد للدفاع عن حقوق العاملين في قطاع الكهرباء وتحقيق الأفضل لهم على صعيد الحقوق العمالية وبيئة العمل، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجههم بالتعاون مع إدارات الشركات العاملة في القطاع. معربا عن أمله في أن يكونوا على قدر ثقة العمال التي أوصلتهم إلى مراكز المسؤولية النقابية.


وفاز بعضوية الهيئة الادارية للنقابة العامة، عن شركة الكهرباء الأردنية، كلا من : نادية موسى محمد عبدالله، خلدون غالب صادق الحديد، فخري عبدالله سالم العجارمة، ايمن يحيى ابراهيم الجوجو، عوض محمد مرزوق السعود. وعن شركة كهرباء محافظة اربد: احمد حسين خالد بني هاني، محمد حسين محمود النصيرات. وعن شركة الكهرباء الوطنية: براء علي عبد السلام فريحات، معتز محمد مهنا الحراسيس. 


وعن شركة توزيع الكهرباء:  محمد عبدالقادر سليمان الخطيب، حسن خلف سفهان الحباشنة، وعن شركة توليد الكهرباء: عمر محمد يوسف العزام، رأفت يوسف طالب القيسي.


أما عضوية اللجان النقابية فقد فاز كلا من: صهيب طه المليفي الدعجة، محمد طالب مصطفى عواد، الأغر عبد الفتاح سامي الكيلاني، اشرف عبدالله عبدالقادر الربيحات، محمد عبدالرزاق عبدالحميد الركابات، طارق محمد سليم سلمان، ايهاب نور الدين علي الملكاوي، رائد سلمان احمد القضاه، عمر علي عبدالكريم الهزايمة، محمد ماجد محمد ابو ناصر، سلطان محمد سليمان الطويق، مازن مروان محمود مكحول، محمود عدنان جبر ابو دوش، عبد المجيد سالم علي القراله، عصام عبد المجيد محمود الحواتمة، محمد عبد الكريم احمد الخلايلة، محمود توفيق محمود فريحات، رانية يحيى علي الشمايلة، علي عبدالله سليم ابو ردن، ناصر الدين محمد احمد الزغول، محمد سليمان موسى العمارين، عليان محمد فالح خوالدة، سفيان كريم طريف القيسي، محمد يحيى محمد الزعبي، عبدالله تيسير احمد النابلسي، وليد صادق فايق الزكارنة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202124105352591643701

مهرجان جرش ينطلق ب ٢٨ تموز وتامر حسني وعاصي الحلاني أبرز المشاركين

22418_1_1565731629

مدير مهرجان الفحيص: تكلفة المهرجان نحو 400 ألف دينار

ييثيي

عطاء للإشراف على تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي في غور الأردن

مفهوم_الثقافة_في_الفلسفة

صدور رواية العودة الى كارباخ للروائي مصطفى القرنة

سسيسسسس

فيديو - حادث مروع لسقوط مركبة بحفرة انشائية على طريق المطار

1655630750780

رابطتا الكتاب في الأردن وليبيا توقعان اتفاقية تعاون

أخبار متعلقة
3co2NSZTooDNyld1D5C2eLXweo7MPAVKjNlnWotq

القطاع المنزلي استهلك قرابة نصف الكهرباء المُولدة في المملكة خلال 2021

5202223145945474915599

الأوبئة : حدوث حالات إصابة بجدري القرود في الأردن وارد

-بسمة-banner

الأميرة بسمة بنت علي ترعى فعاليات المخيم البيئي بالحديقة النباتية الملكية

petra

64 ألف مشارك في "أردننا جنة" منذ بداية العام

main_image5bdc14bc1acbc

الملكية لحماية الطبيعة تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي

111-2

المياه: حل مشكلة النقص المائي في الأردن بالتحلية