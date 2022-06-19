إعلان النتائج الرسمية لانتخابات نقابة الكهرباء - اسماء

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، عن النتائج الرسمية لانتخابات النقابة للدورة النقابية (2022 - 2027)، والتي جرت يوم الخميس الماضي.

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وقال المعايطة، في بيان صحافي قدمَ خلاله التهنئة للفائزين في الانتخابات، إن الانتخابات النقابية جرت بكل سهولة ويسر، ووفق النظام الموحد للنقابات العمالية بإشراف من اللجنة التي شكلها الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بهدف تمكين العاملين في قطاع الكهرباء من اختيار من يمثلهم في الهيئة الادارية للنقابة واللجان النقابية التابعة لها، وممارسة حقهم الانتخابي في صناعة القرار النقابي، مثمنا في الوقت ذاته، جهودَ أعضاء لجنة الانتخابات والفرق التي شاركت بإنجاح العملية الانتخابية.



ودعا المعايطة، الهيئة الإدارية الجديدة للنقابة واللجان التابعة لها؛ إلى العمل بجد واجتهاد للدفاع عن حقوق العاملين في قطاع الكهرباء وتحقيق الأفضل لهم على صعيد الحقوق العمالية وبيئة العمل، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجههم بالتعاون مع إدارات الشركات العاملة في القطاع. معربا عن أمله في أن يكونوا على قدر ثقة العمال التي أوصلتهم إلى مراكز المسؤولية النقابية.



وفاز بعضوية الهيئة الادارية للنقابة العامة، عن شركة الكهرباء الأردنية، كلا من : نادية موسى محمد عبدالله، خلدون غالب صادق الحديد، فخري عبدالله سالم العجارمة، ايمن يحيى ابراهيم الجوجو، عوض محمد مرزوق السعود. وعن شركة كهرباء محافظة اربد: احمد حسين خالد بني هاني، محمد حسين محمود النصيرات. وعن شركة الكهرباء الوطنية: براء علي عبد السلام فريحات، معتز محمد مهنا الحراسيس.



وعن شركة توزيع الكهرباء: محمد عبدالقادر سليمان الخطيب، حسن خلف سفهان الحباشنة، وعن شركة توليد الكهرباء: عمر محمد يوسف العزام، رأفت يوسف طالب القيسي.



أما عضوية اللجان النقابية فقد فاز كلا من: صهيب طه المليفي الدعجة، محمد طالب مصطفى عواد، الأغر عبد الفتاح سامي الكيلاني، اشرف عبدالله عبدالقادر الربيحات، محمد عبدالرزاق عبدالحميد الركابات، طارق محمد سليم سلمان، ايهاب نور الدين علي الملكاوي، رائد سلمان احمد القضاه، عمر علي عبدالكريم الهزايمة، محمد ماجد محمد ابو ناصر، سلطان محمد سليمان الطويق، مازن مروان محمود مكحول، محمود عدنان جبر ابو دوش، عبد المجيد سالم علي القراله، عصام عبد المجيد محمود الحواتمة، محمد عبد الكريم احمد الخلايلة، محمود توفيق محمود فريحات، رانية يحيى علي الشمايلة، علي عبدالله سليم ابو ردن، ناصر الدين محمد احمد الزغول، محمد سليمان موسى العمارين، عليان محمد فالح خوالدة، سفيان كريم طريف القيسي، محمد يحيى محمد الزعبي، عبدالله تيسير احمد النابلسي، وليد صادق فايق الزكارنة.

