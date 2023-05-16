إعلان من الجامعة الهاشمية للمستفيدين من صندوق قرض الطالب

الوكيل الإخباري- قررت لجنة صندوق الطالب في الجامعة الهاشمية قبول جميع الطلبات التي انطبقت عليهم الشروط في صندوق قرض الطالب نظراً لظروف الطلبة

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وبينت الجامعة الهاشمية في منشور عبر "فيسبوك" أن قبول الطلبة في صندوق قرض الطالب حسب النسب التالية:-



- من 2 – 2,99 ( 70% من قيمة الرسوم الجامعية)

- من 3 – 3,49 (80 % من قيمة الرسوم الجامعية)

- 3,50- 4 (90%من قيمة الرسوم الجامعية)



وقالت الجامعة إن آخر موعد لاستكمال إجراءات تثبيت القرض 31/5/2023.



وأشارت إلى أن على الطالب الدخول على البوابة الإلكترونية لتعبئة النموذج المخصص للكفيل من خلال بوابة الطالب / ايقونة خدمات مالية / قرض الطالب الجامعي مبينة أن بعد حفظ الطلب وإرساله لوحدة الشؤون المالية على الطالب الحضور إلى وحدة الشؤون المالية الطابق الثالث شعبة صندوق الطلبة مكتب (312) مع الكفيل ليتم التوقيع على سند الكمبيالة حتى يتم اعتماد القرض والاستفادة منه في الرسوم الجامعية في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ إرسال الطلب. وإن لم يقُم بذلك سيعتبر الطلب لاغياً.