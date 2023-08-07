"إعمار إربد" تعلن عن مشاريعها وتستكمل تشكيل لجانها

الوكيل الاخباري - كشفت مؤسسة إعمار إربد عن تنفيذ جملة من المشاريع الخدمية والترفيهية في محافظة اربد بالتنسيق مع الجهات الرسمية وبلدية إربد الكبرى بهدف إحداث تحسين وتطوير وخلق تنمية مجتمعية.



وقال أمين سر المؤسسة المهندس منذر البطاينة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن المؤسسة تنفذ حاليا مشروع القاعات متعددة الأغراض في حدائق الملك عبدالله الثاني، بدعم من وزارة الزراعة بتكلفة مليون دينار ليكون معرضا للمنتجات الريفية والزراعية ولتسويق المنتجات البيتية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع 40 بالمئة ومن المتوقع إنجازه نهاية العام الحالي.



وبين أن المشروع بحاجة لمبلغ إضافي بقيمة 1.5 مليون دينار من أجل استكمال مراحله كافة، مؤكدا أن المؤسسة تسعى جاهدة لتوفير التمويل المتبقي لإتمام المشروع لخدمة المجتمع المحلي على النحو الأمثل.

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