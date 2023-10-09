إغلاقات وتحويلات للسير في عمان الجمعة - اسماء الشوارع

الوكيل الاخباري - أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن خطة مرورية، تحضيرا لانطلاق فعاليات "أكوافينا"، ماراثون عمان الدولي بنسخته الـ14 تحت شعار "اركض في قلب عمان"، الذي سيُقام يوم الجمعة المقبل.



وسيتم إغلاق مسار سباق الـ 42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ 21 كم، بالكامل من الساعة 12:00 منتصف ليلة الجمعة ولغاية الساعة 12 ظُهراً، حيثُ سيُغلق شارع علي بن أبي طالب، وشارع قريش وشارع الجيش، وذلك من إشارات الساحة الهاشمية " مجمع رغدان السياحي"، وصولاُ إلى مجمع رغدان الجديد ولغاية إدارة السير المركزية، بشكل كامل وباتجاهين، بالإضافة إلى غلق مسار السباق كلياُ في شارع الهاشمي وشارع الملك طلال وشارع عمر مطر.



أما بالنسبة لسباق الـ 10 كم والذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً، سيتم غلق مسار السباق كُلياُ في الساعة السادسة الجمعة، ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ويشمل ذلك غلق شارع الملكة علياء ما بين دوار الداخلية ودوار المدينة الرياضية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع.



كما سيتم غلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة وشارع عمر مطر وشارع علي بن أبي طالب وشارع قريش بشكل كامل.

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