الإثنين 09-10-2023
الوكيل الاخباري

فيديو مؤثر : ممرضة فلسطينية تتلقى نبأ استشهاد زوجها على الهواء

الاحتلال يدمر المستشفى الدولي للعيون في غزة

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات والطواقم الطبية

الامانة تعلن حالة الطوارئ المتـوسطة

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800 قتيل

18 أسيرا أردنيا لدى سجون الاحتلال على أمل إجراء صفقة تبادل للأسرى - أسماء

وزارة الداخلية في غزة: القطاع يتعرض لإبادة جماعية

طائرات الاحتلال تقصف مصنعا شرق غزة

إغلاقات وتحويلات للسير في عمان الجمعة - اسماء الشوارع

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بغزة

الإثنين، 09-10-2023 01:46 م

إغلاقات وتحويلات للسير في عمان الجمعة - اسماء الشوارع

1020191082159210193471


الوكيل الاخباري - أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن خطة مرورية، تحضيرا لانطلاق فعاليات "أكوافينا"، ماراثون عمان الدولي بنسخته الـ14 تحت شعار "اركض في قلب عمان"، الذي سيُقام يوم الجمعة المقبل.

وسيتم إغلاق مسار سباق الـ 42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ 21 كم، بالكامل من الساعة 12:00 منتصف ليلة الجمعة ولغاية الساعة 12 ظُهراً، حيثُ سيُغلق شارع علي بن أبي طالب، وشارع قريش وشارع الجيش، وذلك من إشارات الساحة الهاشمية " مجمع رغدان السياحي"، وصولاُ إلى مجمع رغدان الجديد ولغاية إدارة السير المركزية، بشكل كامل وباتجاهين، بالإضافة إلى غلق مسار السباق كلياُ في شارع الهاشمي وشارع الملك طلال وشارع عمر مطر.

أما بالنسبة لسباق الـ 10 كم والذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً، سيتم غلق مسار السباق كُلياُ في الساعة السادسة الجمعة، ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ويشمل ذلك غلق شارع الملكة علياء ما بين دوار الداخلية ودوار المدينة الرياضية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع.

كما سيتم غلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة وشارع عمر مطر وشارع علي بن أبي طالب وشارع قريش بشكل كامل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الامانة تعلن حالة الطوارئ المتـوسطة

7U4Cc

18 أسيرا أردنيا لدى سجون الاحتلال على أمل إجراء صفقة تبادل للأسرى - أسماء

6523d61bf12e1

الصحفيين الأردنيين تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لوسائل الإعلام

or66geL84Wl8HCM9Hq7AiAXE1UG5Is5NjxLsdMwK

السفارة الأمريكية في الأردن تُحذر رعاياها

pOX07iF7OwqSplA47FC45Nv75GdgXcDT06OMgyyJ

الأمن: إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين اليوم

384233904_627536732886898_2217029353424255550_n

التعامل مع 1357 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
001

المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعية وتثقيف للاستعلام عن الدائرة الانتخابية

8202328738466460774

اصابتان بتدهور واصطدام مركبة في عمّان

www

أمين عمان يشارك بأعمال منتدى الحكومات المحلية والإقليمية في نيويورك

9202316171924487115786

السفير الليبي يعبر عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب بلاده

201016125515470~رجيم-الخضار-لمدة-شهر

تعرف على أسعار الخضار بالسوق المركزي اليوم

920237165231590556087

إصابات بمشاجرة عنيفة في عمان