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الإثنين، 03-01-2022 10:23 م

إلغاء الدوام المسائي في مركز صحي الحمراء بالبادية الشمالية بعد إصابة أطباءه بكورونا

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الوكيل الاخباري - علم موقع "الوكيل الاخباري" أن مديرية صحة المفرق قررت إغلاق مركز صحي الحمراء في البادية الشمالية الغربية بعد إصابة العاملين فيه بفيروس كورونا.

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وقال مصدر مطلع إن 10 عاملين في المركز أصيبوا بفيروس كورونا، منهم 3 أطباء، وهم جميع الأطباء العاملين في المركز، وقال المصدر لـ"الوكيل الاخباري" أن المركز سيبقى مغلقاً لحين شفاء الأطباء من الفيروس وعودتهم فوراً إلى العمل، مشيراً أنه في الوقت الحالي يصعب نقل أطباء من المراكز الأخرى لوجود نقص أصلاً في تلك المراكز.

 

وأشار إلى أن الإغلاق جرى في الفترة المسائية فقط، مؤكداً أن هذا الإجراء تم عمله وفق بروتوكول متبع في مثل هذه الحالات.

 

من جهته قال مدير صحة المفرق الدكتور هاني عليمات أن المركز يمارس عمله كالمعتاد خلال الفترة الصباحية وحتى الساعة 4 عصراً، مشيراً أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة.

 

وأضاف عليمات لـ"الوكيل الاخباري" أن الإغلاق الذي جرى في المركز هو فقط للشفت المسائي والليلي، حيث أن المصابون هم من العاملين في الشفت المسائي، وجرى تعقيم المركز بالكامل حفاظاً على سلامة العاملين صباحاً.

 

وبين أن هناك مراكز صحية أخرى قريبة من هذا المركز، مشيراً أن المصابون بكورونا قد أمضوا 12 يوماً على الإصابة، حيث من المتوقع أن يعودوا لعملهم يوم الأربعاء بعد إجراء فحص كورونا واثبات شفاءهم من الفيروس.

 




 

 


 

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