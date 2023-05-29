إنجاز 30 % من مشروع مركز صحي القادسية بالطفيلة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، أن مراحل أعمال الإنشاءات في مشروع توسعة وتطوير مركز صحي القادسية متواصلة بنسبة إنجاز تجاوزت 30 بالمئة، ضمن مخصصات المنحة الإسبانية بقيمة 1.350 مليون دينار.

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وأضاف السفاسفة أن مجلس المحافظة وضمن خطته للعام الحالي يسعى لاستكمال مراحل المركز بعد العوائق التي واجهت المشروع منذ البدء في تنفيذه، لافتا إلى أن المشروع الواقع على مساحة 1995 مترا مربعا، يشتمل على 3 طوابق ومرافق ومختبر وغيرها.



ويطالب سكان بلدة القادسية جنوب محافظة الطفيلة، وزارتي الصحة والأشغال العامة ومجلس المحافظة والجهات الرسمية ذات العلاقة، بالإسراع في تنفيذ مشروع تطوير وتحسين مستويات الخدمات الصحية في بلدتهم من خلال تطوير المركز الصحي الشامل الذي يخدمهم، وإعادة تأهيله وتزويده بأطباء الاختصاص كونه يخدم تجمعات سكانية عدة، مشيرين إلى بُعد المسافة عن مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري، ما يستدعي توفير أطباء اختصاص في المركز الصحي للتخفيف من معاناة المرضى.