اتحاد المزارعين يدعو لوضع خطة تضمن استدامة الانتاج خلال الحظر الشامل

الوكيل الإخباري- قال مدير عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين محمود العوران السبت، إنه لا بد من وضع خطة تكاملية مع اتحاد العام للمزارعين لضمان استدامة سلاسل الانتاج والتزويد خلال الحظر الشامل.

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واضاف العوران أن الحظر الشامل ايام الجمع يضر بالانتاج الزراعي.



"خسائر القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تقدر بالملايين بسبب فرض الحظر الشامل." وفق العوران



ولم يذكر العوارن رقما محددا لقيمة الخسائر وطبيعتها.



ولفت العوران إلى أن "الأسواق المركزية ستشهد الأحد تجمعا من جميع المحافظات وسيكون أكبر من التجمعات الانتخابية (....) هل صانع القرار التفت لهذه النقطة".



وأضاف: "في كل مرة تحدثنا بها مع وزارة الزراعة ركزنا على خصوصية القطاع الزراعي (...) تمت المخاطبات للحصول على استثناءات من الحظر الشامل مع بداية موسم الزيتون منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر ولغاية الأمس كانت هناك اتصالات هاتفية مع الجهة المعنية فيما يخص الحظرالشامل".



وتابع العوران: "وزراة الزراعة كانت تقول إنها ارسلت الأسماء إلى إدارة الأزمات والأخيرة قالت إنها لا تعطي استثناءات لأكثر من 5 آلاف شخص ، وبالتالي ضاعت القصة بين الجهات المختلفة ."





