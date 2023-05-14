اتفاقيات لإنشاء 4 مصانع ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية

الوكيل الإخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بحضور مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد عدد من الاتفاقيات مع مستثمرين ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الزراعية حيث تشمل الاتفاقيات إنشاء 4 مصانع للصناعات الغذائية، (مصنع لإنتاج البطاطا جزئية التصنيع ومصنع لإنتاج الخضار المجمعة ومصنعين لإنتاج الفطر) وبحجم استثمار يصل إلى 2 مليون دينار.

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وأكد الحنيفات أن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية جاء امتدادا للخطة الوطنية للزراعة المستدامة والتي جاءت استجابة وترجمة للتوجيهات الملكية السامية في تطوير ملف الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص ويهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال ربط الإنتاج الزراعي بقطاع الصناعة والعمل على استيعاب فائض الإنتاج وتخفيض الهدر والفاقد في الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية وتحسين دخول المزارعين من خلال تحقيق أسعار منافسة وخلق فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي خاصة أن هذه المصانع ستوفر ما يزيد عن 100 فرصة عمل ضمن المناطق التي سيتم العمل ضمنها وأشار إلى متابعة الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية لكافة العقود المبرمة والعمل على خطط تسويقه لتلك المشاريع وإيجاد فرص تسويق خارجية وذلك للمساعدة في نجاح هذه المشاريع.



وأشار جويعد إلى أن وزارة الزراعة من خلال مشروع تحفيز الصناعات الزراعية تدعم جهود تحقيق الصناعات الغذائية الزراعية وان هذه المشاريع عملت على استقطاب الاستثمار الزراعي للمدن الصناعية وتوزيع فرص الإنتاج على المدن الصناعية في المحافظات خاصة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ستنطلق في المدن الصناعية ضمن محافظة إربد ومحافظة الكرك ومحافظة الطفيلة ومحافظة العاصمة وهذا المشروع يتماشى مع دور شركة المدن الصناعية في إشراك القطاعات الإنتاجية وتطويرها وتقديم الخدمات والبنية التحتية المناسبة لاستدامتها.