اتفاقية لتطوير مهارات العاملين في قطاع السياحة

الوكيل الإخباري - وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الأحد، في عمّان اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني لمهارات قطاع السياحة والضيافة لعقد برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملين في قطاع السياحة والضيافة.

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ووقع الاتفاقية عن السلطة رئيس مجلس المفوضين نايف بخيت وعن المجلس الوطني رئيس المجلس محمد القاسم بحضور نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض السياحة شرحبيل ماضي ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق.

وقال بخيت إن الاتفاقية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة تهدف الى الاستعانة بخبرات السلطة في تقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملين في قطاع السياحة والضيافة وإكساب المهارات المطلوبة والترويج للوظائف المتاحة في القطاع، لتعزيز دور قطاع السياحة والضيافة في المملكة والعمل على إنجاز محور تفعيل خطة المهارات ضمن استراتيجية السلطة.



وأضاف أن السلطة تسعى من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع المجلس لتحسين جودة التعليم والتدريب للعاملين في قطاع السياحة والضيافة ضمن برامج تدريبية تستند على معايير مهنية محدثة، وفق نهج تشاركي مع المؤسسات الرسمية المعنية والقطاع الخاص وغيرهم من الشركاء لتزويد القطاع بالكوادر المؤهلة والمدربة.



وقال القاسم أن هذه الاتفاقية تأتي تأطيرا للتشاركية بين القطاع العام والخاص والعمل من خلال المجلس الذي يقوده القطاع الخاص على المشاركة في إنجاز محور السياحة وبناء المهارات ضمن استراتيجية العقبة التي تحظى باهتمام جلالة الملك الحسين بن عبدالله المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.



وبين أن الهدف الرئيسي الذي سيعمل عليه المجلس مع سلطة العقبة ضمن هذه الاتفاقية هو الربط الدائم ما بين مخرجات التدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل في القطاع السياحي، حيث سيقوم المجلس بالعمل على وضع معايير مهنية لكافة المهن في كل قطاع، والتنسيق مع كافة مزودي التدريب المهني والتقني وعكس هذه المعايير على المناهج التدريبية المقدمة من مزودي التدريب لتوفير أيدي عاملة أردنية ماهرة ومدربة على المهن والمهارات التي يطلبها السوق.



وسيقوم المجلس على التحديث الدائم لقاعدة بيانات المهن والمهارات ذات الأولوية في سوق العمل والتنسيق مع مراكز التدريب في هذا المجال، ومراجعة البيئة التدريبية والمناهج والبرامج المقدمة للتأكد من جودة مخرجاتها بالتنسيق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، مشيراً أن المجلس سيقوم بالتعاون مع السلطة لوضع خطط الاستشارات التعليمية والوظيفية لتحفيز العمالة الوطنية من الانخراط في سوق العمل بالقطاع السياحي ورفع نسبة مشاركتها ضمن رؤية المجلس والاستراتيجية المشتركة.



وبين ماضي، أن السلطة ستحدد أولويات المهن المطلوبة في القطاع السياحي على المدى القريب والمتوسط، وإعداد المعايير الوطنية المهنية لكل وظيفة من الوظائف المطلوبة حسب الأولويات، والعمل مع مزودي خدمات التدريب المهني والتقني لمراجعة وتحسين البرامج التدريبية للوظائف المطلوبة بما يتماشى مع المعايير المهنية لكل منها بالاضافة بالتنسيق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لاعتماد هذه البرامج بشكل رسمي.



وأشار إلى أن السلطة ستقوم بترويج أنشطة المجلس الوطني الهادفة إلى تعزيز برامجه كافّة، وتعميم برامجه ولقاءاته على المعنيين كما ستعقد الورشات التوعوية والبرامج التدريبية المتنوعة في مختلف المجالات التي تهم قطاع السياحة والضيافة، وفي الجانب الإعلامي ستعمل على نشر التوعية بين الفئات المستهدفة والترويج إعلاميا للأهداف والأعمال المشتركة.



وأكد عضو مجلس إدارة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رامي السماعين على أهمية هذه الاتفاقية ودور القطاع الخاص المتمثل بمجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة في العمل الدائم على تطوير منظومة ومخرجات التدريب المهني والتقني لرفع مهارة العاملين في القطاع السياحي ورفع مستوى الخدمة المقدمة في القطاع بشكل عام للسائح الأجنبي والزائر المحلي.



وأكد على دور مجلس إدارة الهيئة بتسهيل أعمال مجالس المهارات القطاعية ومنها مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة وتوفير كافة التسهيلات المتاحة لانجاز أهدافه والتقدم بهذا القطاع المهم للاقتصاد الوطني.



المجلس الوطني المشكل بناء على قرار مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقني هو هيئة غير ربحية تتولى وضع المعايير الوظيفية للمهن في قطاع السياحة والضيافة للارتقاء بكفاءة العاملين في القطاع.

