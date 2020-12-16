اخر قرارات رئاسة الوزراء

الوكيل الاخباري -

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وافق مجلس الوزراء على تمديد تاريخ الموعد النهائي لمغادرة العمالة غير الأردنيّة أراضي المملكة للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لها حتى تاريخ 31/5/2021م.ويأتي القرار نظراً للصعوبات والمعيقات التي تسبّبت بها جائحة كورونا، وإغلاق العديد من الدول لمطاراتها، الأمر الذي حال دون استفادة العديد من العمّال الراغبين بالمغادرة من هذه الإعفاءات.كما أقرّ مجلس الوزراء نظام تصفية الشركات لسنة 2020م، بهدف تنظيم إجراءات تصفية الشركات التي لا تطبّق عليها إجراءات الإعسار المنصوص عليها في قانون الإعسار والأنظمة الصادرة بمقتضاه.ويأتي النظام لغايات تحديد إجراءات التصفية بأنواعها وتنظيمها، وشروط وآليّة تعيين المصفّي وصلاحيّاته، ولاستحداث حساب خاص لدى دائرة مراقبة الشركات لتغطية الرسوم والمصاريف المترتّبة على أعمال وإجراءات التصفية الإجباريّة للشركات التي لا تتوافر لديها المبالغ اللازمة لمصاريف التصفية.كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 770 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.