اربد: ردم وإغلاق 27 بئراً وحفرة مكشوفة في لواء الطيبة

الوكيل الاخباري - تعاملت بلدية الطيبة الجديدة غربي إربد، منذ إطلاق حملة ردم وإغلاق الآبار القديمة مع 27 بئراً وحفرة مهجورة ومكشوفة تشكل خطراً على المواطنين والسلامة العامة.

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وقال متصرف لواء الطيبة ورئيس لجنة البلدية جهاد المحاسيس الأربعاء، إن البلدية تواصل حملتها وبتوجيه من وزارة الإدارة المحلية، لردم وإغلاق الآبار والحفر العميقة كافة، من خلال فريق خاص بالبلدية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وثمن المحاسيس تعاون المواطنين في مختلف مناطق لواء الطيبة مع البلدية في الإبلاغ عن أماكن تلك الآبار والمنتشرة غالباً في الأراضي الزراعية والأودية.