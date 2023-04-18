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الثلاثاء، 18-04-2023 09:53 ص

ارتفاع الطلب على السياحة الداخلية خلال العيد

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الوكيل الإخباري- أكد مستثمرون بالقطاع السياحي، ارتفاع الطلب على رحلات السياحة الداخلية خلال فترة عيد الفطر.

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وفيما دعا هؤلاء ، الفنادق والنقل السياحي الى تقديم أسعار تفضيلية كي تكون السياحة الداخلية الخيار الأول للمواطن، أشاروا الى وجود برامج سياحية في متناول جميع المواطنين، وتلبي جميع الأذواق وتغطي محافظات المملكة كافة.


وقال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر سلامه خطار، إن الأقبال على رحلات السياحة الداخلية ممتاز خلال فترة عيد الفطر الحالي، مشيرا الى أن برنامج "اردننا جنة" اسهم بتنشيط السياحة الداخلية، سيما أن أسعار رحلاته مدعومة من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة ممتازة وتناسب العائلة الأردنية.


وأشار خطار إلى بعض المعيقات التي تواجه السياحة الداخلية منها نقص الحافلات خلال المواسم السياحية ونقص الغرف الفندقية بالبترا ووادي رم، داعياً الى المزيد من الاهتمام بالقطاع السياحي الذي يعد عنصراً اساسياً في رفد الاقتصاد الوطني.


من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة دالاس للسياحة والسفر والمستثمر بقطاع الطيران أمجد المسلماني، إن رحلات السياحة الداخلية عليها إقبال وطلب غير مسبوق خلال فترة عيد الفطر، لافتاً الى أن أسعار النقل والإقامة بالفنادق مرتفعة.


وأشار المسلماني الى أن أكثر الأماكن والمواقع السياحية التي يزداد الطلب عليها من قبل الأردنيين خلال فترة العيد هي العقبة، وادي رم، والبحر الميت، داعيا إلى التركيز على الخدمة المقدمة للسياح وتطوير المنشآت السياحية كي تعطي انطباعاً جيدا عن السياحة بالمملكة.

 

 




 

 


 

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