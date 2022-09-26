الإثنين 26-09-2022
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الإثنين، 26-09-2022 01:06 م

ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع في الأردن 3.6%

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت أرقام رسمية إن المستوى العام للأسعار أرتفع في الأردن ليصل إلى 3.6% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.

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وبيّنت أرقام البنك المركزي، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن الارتفاع طال عدد من البنود التي سببت باحداث التضخم، ومن أبرزها (الانارة والوقود) التي ارتفعت بنسبة 19.4%، إلى جانب مجموعة النقل التي ارتفع سعرها بنسبة 5.6% وذلك  في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً.


كما ارتفعت أسعار الخضار والبقول الجافة بنسبة 12.1% إلى جانب بعض المستوردات التي شهدت ارتفاعاً من بلدان التصنيع.


وأوضحت الأرقام أن هذه البنود ساهمت برفع معدل التضخم في الأردن بواقع 2.0 نقطة مئوية خلال الشهور الـ 7 الأولى من العام الحالي.


بالمقابل استقرت أسعار مواد من أبرزها، التوابل المشروبات والمرطبات ومحسنات الطعام.


وقالت الأرقام إن مستوى الأسعار العام لبعض الأصناف الغذائية مثل (الالبان والبيض) ارتفع بنسبة 0.3%، فيما تراجعت أسعار اللحوم والدواجن 3.0%

 




 

 


 

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