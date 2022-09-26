ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع في الأردن 3.6%

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت أرقام رسمية إن المستوى العام للأسعار أرتفع في الأردن ليصل إلى 3.6% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.

اضافة اعلان

وبيّنت أرقام البنك المركزي، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن الارتفاع طال عدد من البنود التي سببت باحداث التضخم، ومن أبرزها (الانارة والوقود) التي ارتفعت بنسبة 19.4%، إلى جانب مجموعة النقل التي ارتفع سعرها بنسبة 5.6% وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً.



كما ارتفعت أسعار الخضار والبقول الجافة بنسبة 12.1% إلى جانب بعض المستوردات التي شهدت ارتفاعاً من بلدان التصنيع.



وأوضحت الأرقام أن هذه البنود ساهمت برفع معدل التضخم في الأردن بواقع 2.0 نقطة مئوية خلال الشهور الـ 7 الأولى من العام الحالي.



بالمقابل استقرت أسعار مواد من أبرزها، التوابل المشروبات والمرطبات ومحسنات الطعام.



وقالت الأرقام إن مستوى الأسعار العام لبعض الأصناف الغذائية مثل (الالبان والبيض) ارتفع بنسبة 0.3%، فيما تراجعت أسعار اللحوم والدواجن 3.0%