المياه تدعو المواطنين للترشيد في ظل موجة الحرّ

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أكدت وزارة المياه والري /سلطة المياه استنفار جهودها للتعامل مع الظروف الجوية، داعية المواطنين إلى مواصلة التعامل المسؤول والترشيد في استخدامات المياه، خاصة في ظل استمرار الموجة الحارة التي تشهدها المملكة والمنطقة.وقالت إن كوادر وطواقم سلطة المياه وشركات المياه اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه والذي يسجل مستويات قياسية ، مبينة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في ظل موجة الحر التي تمر بها المملكة والتي قد تمتد لبداية شهر أيلول حسب التنبؤات الجوية.وأشارت الى ان طواقمها تتابع كافة الملاحظات أولا بأول مع المشغلين وفرق الصيانة والموزعين لمعالجة أية اختلالات لضمان الالتزام بالبرامج المقررة إضافة الى مواصلة التنسيق مع جميع الجهات في المحافظات لخدمة المواطنين .