السبت 05-03-2022
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السبت، 05-03-2022 07:08 ص

ارتفاع سعر البندورة اليوم في السوق المركزي

بندورة


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4166.881 طن، توزعت على 2261.466 طن خضار، 1646.967 طن فواكه، و 248.448 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 289.406 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 40 قرش، بندورة من 30 إلى 40 قرش، خيار من 25 إلى 45 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :




 




 

 


 

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