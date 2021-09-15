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الأربعاء، 15-09-2021 01:12 م

ارتفاع كلف الطاقة أهم تحديات قطاع المياه بالأردن

ضخ-المياه


الوكيل الإخباري- قال أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة قال خلال مؤتمر المياه والطاقة في البحر الميت اليوم الاربعاء ١٥ ايلول ان الاردن يعاني من شح مصادره المائية ويفتقر كذلك الى موارد النفط والموارد الطبيعية الأخرى.

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وأضاف أنه يعتمد على الطاقة المستوردة وهذا يشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة ، مشيرا الى الترابط الوثيق بين المياه والطاقة وارتفاع كلفتها على قطاع المياه ، مع ما نشهده من تراجع في مستوى سطح المياه الجوفية وتزايد تأثير التغيرات المناخية مما يعني الحاجة لاستخراج المياه من أعماق أكير وبالتالي الحاجة الى مزيد من الطاقة لمعالجة المياه وتحليتها مؤكدا على اهمية توفير طاقة محلية مستدامة لمختلف الاستخدامات من خلال وضع خطط واستراتيجيات فاعلة، وضرورة التوصل الى نتائج وتوصيات علمية فاعلة لبناء تشاركية فاعلة مابين المياه والطاقة . 

 




 

 


 

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