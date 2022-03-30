الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 02:19 م

ارتفاع مستوى الحريات الإعلامية في الأردن إلى 67.5%

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الوكيل الإخباري - أورد معهد دراسات الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية في تقرير أصدره عن الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن لعام 2021 ارتفاع مستوى الحريات الإعلامية من وجهة نظر رؤساء تحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية.

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وجاء في التقرير الذي شمل استطلاع آراء 761 صحفيا يعملون في مختلف المؤسسات الإعلامية الأردنية أن النتائج سجلت ارتفاع مستوى الحريات الإعلامية بشكل ملحوظ إلى 67.5%، ضمن فئة الحريات العالية، وعدم وجود انتهاكات جسيمة تمس الحريات الإعلامية، بل هناك تحسن واضح على مستوى الحريات الصحفية في الأردن خلال عام 2021 ضمن الحرية النسبية.


وقال رئيس مجلس أمناء المعهد محمد العجلوني إن التقرير يهدف إلى الكشف عن واقع الحريات الصحفية بالمملكة، وتحسين بيئتها من خلال توفير منظومة تشريعية ضامنة لأداء رسالة صحفية مهنية، مؤكدا أن النتائج تعكس الواقع ضمن منهجية علمية ومعايير بحثية واضحة.


وقال مدير المعهد صلاح العبادي إن النتائج أظهرت تقدما على مستوى الحريات الصحفية خلال عام 2021 إلا أن هناك العديد من القضايا التي يمكن أن تعالج إدارياً لرفع مستوى سقف الحريات.


وبحسب التقرير أنه وفق البيانات الخاصة برؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية، فإن العديد من المؤشرات لم يسجل عليها أي انتهاك سيما المؤشرات ذات الوزن الثقيل متمثلة بالإغلاق التام، الإغلاق المؤقت، الرقابة، دور التشريعات بالحد من الحرية (قوانين الترخيص)، مصادرة الآلات والوثائق.


وأوصى التقرير بالاهتمام بتدريب الصحفيين والإعلاميين، وتنمية الثقافة القانونية لديهم، وخصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام وإيلاء الصحف المطبوعة أهمية خاصة وإيجاد الحلول الناجعة الضامنة لاستمراريتها وديمومة إصدارها، بعيداً عن فكرة المساس بالأمان الوظيفي للعاملين فيها، ودعم الإذاعات المجتمعية وتشجيع إنشائها، وكذلك الصحف الإلكترونية.


 




 

 


 

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