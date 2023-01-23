استثمار أموال الضمان: حريصون على أموال الأردنيين

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكرية أن الصندوق حريص على أموال الأردنيين.



وقال كناكرية، خلال مناقشة موازنة الوزارة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الصندوق يشارك في الاستثمارات ذات المخاطر المعقولة، لافتا إلى أن كل الاستثمارات تتضمن وجود مخاطر.



وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن حوكمة وضبط للاستثمارات، مبينا أن الاستثمارات متنوعة مثل الأسهم والعقارات والسياحة.



وأشار كناكرية إلى ارتفاع موجودات الصندوق بقيمة حوالي 1.4 مليار دينار لتصل الى حوالي 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022.

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وحول ديون الضمان على الحكومة، لفت إلى أنها وصلت إلى 7.6 مليار دينار وهي ملتزمة بدفع الديون لصالح الضمان.