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الأحد، 03-04-2022 03:42 م

استحداث وتوسعة في بنك الدم بمستشفى جرش الحكومي

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الوكيل الإخباري - استحدثت وزارة الصحة في مستشفى جرش الحكومي قسم فصل مكونات الدم في بنك الدم، وفق مدير المستشفى صادق العتوم.

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وقال العتوم إن "وزارة الصحة زودت مستشفى جرش الحكومي بأجهزة طبية حديثة لفصل مكونات الدم مثل صفائح الدم والبلازما والراسبات الباردة".


وأضاف العتوم بأنه تم أيضاً توسعة بنك الدم وتزويده بأسرة لسحب الدم، مما أسهم باستحداث قسم فصل مكونات الدم داخل بنك الدم وزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين وحدات الدم.


وأوضح أن "استحداث مثل هذا القسم وفر الوقت على المرضى بسرعة الإجراء للمرضى الذين يحتاجون إلى مكونات الدم، حيث كان في السابق يتم تحويل المرضى إلى مستشفيات مركزية خارج المحافظة أو الانتظار لحين إحضار مكونات الدم من مستشفى آخر خارج المحافظة".


وأشار العتوم إلى أن مخزون بنك الدم من وحدات الدم "جيد"، والمستشفى يحتاج شهريا من 180 إلى 200 وحدة دم، داعيا أصحاب زمر الدم السالبة إلى التبرع بالدم كون الزمرة السالبة هي زمرة نادرة.


يذكر أن مستشفى جرش الحكومي هو المستشفى الوحيد داخل محافظة جرش ويقدم خدمة لأكثر من 270 ألف شخص بالإضافة لوجود مخيمين للاجئين الفلسطينيين، ويقع على الشارع الرئيسي الذي يربط عمّان بمحافظات الشمال.

 

(المملكة)

 




 

 


 

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