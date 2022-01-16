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الأحد، 16-01-2022 09:25 ص

استشهاد نقيب وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار على الحدود الشمالية الشرقية

شعار الجيش


الوكيل الإخباري - صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنه وفي تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري.

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وأضاف المصدر أن الاشتباك أسفر عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات وإصابة ثلاثة أفراد تم اخلائهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري وجاري متابعة حالتهم الصحية.


وبين المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.


وإذ تنعى القيادة العامة للقوات للقوات المسلحة الشهيد البطل خضيرات سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا إليه راجعون.


 




 

 


 

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